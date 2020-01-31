СМИ: «Нафтогаз» поднял тариф на транзит российского газа
Тариф на транзит российского газа через Украину в 2020 году будет на 2% больше, чем в 2019-м. Об этом пишет РБК со ссылкой на проект договора между «Газпромом» и «Нафтогазом».
Официально компании пока не комментируют эту информацию. Источник издания в «Газпроме» говорит, что к основному контракту были заключены дополнительные соглашения, влияющие на условия транзита.
В 2019 году тариф на прокачку был рассчитан по ставке $2,61 за тысячу кубометров на 100 км, в 202-м – по ставке в $2,61. При этом в новом контракте предусмотрен рост ставки на 1,9%, утверждается в материале.
По данным РБК, за прокачку объёмов газа сверх оговоренных в контракте «Газпрому» придётся бронировать дополнительные мощности в украинской ГТС по повышающим коэффициентам. Максимальный рост ставки в таком случае может составит 45%.
«Газпром» и «Нафтогаз» согласовали новый пятилетний контракт на транзит газа в конце 2019 года, за несколько дней до истечения предыдущего контракта.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Новый глава Чувашии отправил правительство в отставку
- Депутат бундестага уличил НАТО в обмане СССР при Горбачёве
- За что уволили керченских чиновниц в шубах
- Штрафы для водителей в России предложили увеличить в разы
- СМИ: «Нафтогаз» поднял тариф на транзит российского газа