СМИ: «Нафтогаз» поднял тариф на транзит российского газа

Официально компании пока не комментируют эту информацию. Источник издания в «Газпроме» говорит, что к основному контракту были заключены дополнительные соглашения, влияющие на условия транзита.

В 2019 году тариф на прокачку был рассчитан по ставке $2,61 за тысячу кубометров на 100 км, в 202-м – по ставке в $2,61. При этом в новом контракте предусмотрен рост ставки на 1,9%, утверждается в материале.

По данным РБК, за прокачку объёмов газа сверх оговоренных в контракте «Газпрому» придётся бронировать дополнительные мощности в украинской ГТС по повышающим коэффициентам. Максимальный рост ставки в таком случае может составит 45%.

«Газпром» и «Нафтогаз» согласовали новый пятилетний контракт на транзит газа в конце 2019 года, за несколько дней до истечения предыдущего контракта.

