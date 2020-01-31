Специалист рассказал о жестких условиях контракта «Газпрома» с «Нафтогазом»
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности в эфире НСН отметил особенность ежесуточной оплаты прокачки независимо от объема.
В 2020 году Газпром заплатит украинскому «Нафтогазу» как минимум на 2% больше за транзит газа в Европу, чем в 2019 году, сообщает 31 января «РБК» со ссылкой на текст договора между компаниями. По данным журналистов, в новом контракте тариф на прокачку газа через территорию Украины вырос, но снизились объёмы прокачки.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН рассказал, что согласно новому договору нельзя перекинуть объемы прокачки с одного сезона на другой.
«Здесь более фиксированный, по сути, договор. В прошлом году действовало соглашение на прокачку более 90 млрд кубов через Украину, и расчеты были более гибкие. Нынешний договор очень жесткий, насколько известно. Там прописан ежесуточный объем прокачки. Вы должны прокачать около 180 млн кубов в сутки. Если вы этого не сделаете, вы все равно оплачиваете, как будто вы его прокачали. В прошлом договоре это можно было перенести. Зимой качаешь больше, летом меньше, но в год выходит определенный объем, ты его оплачиваешь, и все нормально. В новом договоре даже в рамках квартала нельзя ничего перекидывать. Оплата каждые сутки. Для «Газпрома» это довольно жесткий договор. Даже если он прокачает меньше, заплатит полную цену», - объяснил он.
В контракте указано, что если России нужно будет прокачать больше газа, цена транспортировки топлива может вырасти, но не более чем на 45%. Бронирование дополнительных мощностей на один квартал обойдётся на 10% дороже базовой цены, на месяц — на 20% дороже, а на сутки — на 45% дороже. Любые споры между сторонами будут решаться в Международной торговой палате в Цюрихе, а не в Международном арбитражном суде Стокгольма, как это было ранее.
Ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что новый контракт с Газпромом является самым выгодным для Украины за всю её историю.
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