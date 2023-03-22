ЕЦБ: глобальный банковский кризис сейчас маловероятен

Лейн уверен в том, что для глобального кризиса, который может пошатнуть основы, нет сейчас достаточных признаков.

«Мы всегда прокручиваем сценарии того, что может произойти, когда видим факторы, которые усиливают друг друга», — добавил главный экономист ЕЦБ.

Ранее, как сообщила НСН, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о рисках для мировой экономики из-за ситуации в США.

