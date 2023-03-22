ЕЦБ: глобальный банковский кризис сейчас маловероятен
Полномасштабный банковский кризис в мире сейчас маловероятен. Об этом заявил на пресс-конференции главный экономист Европейского Центробанка Филип Лейн, сообщает агентство «Прайм».
По его словам, различного рода потрясения на финансовых рынках не затронут денежно-кредитную политику. Эксперт считает, что они могут оказать лишь ограниченное влияние.
Лейн уверен в том, что для глобального кризиса, который может пошатнуть основы, нет сейчас достаточных признаков.
«Мы всегда прокручиваем сценарии того, что может произойти, когда видим факторы, которые усиливают друг друга», — добавил главный экономист ЕЦБ.
Ранее, как сообщила НСН, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о рисках для мировой экономики из-за ситуации в США.
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