ЕЦБ: глобальный банковский кризис сейчас маловероятен

Полномасштабный банковский кризис в мире сейчас маловероятен. Об этом заявил на пресс-конференции главный экономист Европейского Центробанка Филип Лейн, сообщает агентство «Прайм».

По его словам, различного рода потрясения на финансовых рынках не затронут денежно-кредитную политику. Эксперт считает, что они могут оказать лишь ограниченное влияние.

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Лейн уверен в том, что для глобального кризиса, который может пошатнуть основы, нет сейчас достаточных признаков.

«Мы всегда прокручиваем сценарии того, что может произойти, когда видим факторы, которые усиливают друг друга», — добавил главный экономист ЕЦБ.

Ранее, как сообщила НСН, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о рисках для мировой экономики из-за ситуации в США.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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