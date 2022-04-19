Финляндия закрыла переход на границе для грузоперевозок с Россией
19 апреля 202217:33
С 19 апреля закрывается пограничный переход «Париккала» на границе России и Финляндии, который используется только для грузоперевозок. Об этом рассказали представители Пограничной охраны Финляндии, сообщает издание «Невские новости».
По данным источника, из-за антироссийских санкций движение транспорта на этом КПП почти прекратилось. Сейчас «Париккала» имеет статус «временного пункта пропуска».
Ранее Финляндия приостановила почтовое сообщение с Россией и Белоруссией.
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19 апреля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru