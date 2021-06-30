Фармкомпания в Италии ждет одобрения производства «Спутника V»
Глава итальянской-швейцарской фармацевтической компании Adienne Pharma&Biotech Антонио Ди Наро заявил, что надеется на одобрение производства российской вакцины "Спутник V" до конца года итальянским регулятором Италии.
"Я надеюсь увидеть инспекторов агентства Aifa в конце октября-в ноябре. Наши временные рамки длительные, но мы их соблюдаем", - цитирует президента компании РИА Новости.
Глава компании отметил, что пробное производство вакцины стартовало уже более двух недель назад. По его словам, сам процесс создания опытных доз занимает более трех недель, однако у компании есть всё необходимое оборудование в провинции Монца-э-Брианца.
"Мы рассчитываем, что вся операция завершится до конца года. Если Aifa даст добро, мы сможем разместить пробные дозы на рынке", - подытожил Ди Наро.
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