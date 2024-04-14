FT: Сербия отказалась покупать истребители у РФ из-за санкций
14 апреля 202420:13
Сербия отказалась закупать у России истребители из-за конфликта на Украине, пишет газета The Financial Times (FT).
По информации издания, Белград сделал выбор в пользу французских истребителей Dassault Rafale. Контракт на поставку 12 самолетов на $3 миллиарда станет для Сербии крупнейшей оружейной сделкой, говорится в материале.
Как пишет FT, договор согласован на 90%. Также обсуждается закупка французских ракетных систем.
Ранее президент Сербии Александр Вучич пообещал не вводить санкции против России, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru