FT: Сербия отказалась покупать истребители у РФ из-за санкций

По информации издания, Белград сделал выбор в пользу французских истребителей Dassault Rafale. Контракт на поставку 12 самолетов на $3 миллиарда станет для Сербии крупнейшей оружейной сделкой, говорится в материале.

Как пишет FT, договор согласован на 90%. Также обсуждается закупка французских ракетных систем.

Ранее президент Сербии Александр Вучич пообещал не вводить санкции против России, напоминает «Радиоточка НСН».

