FT: Сербия отказалась покупать истребители у РФ из-за санкций

Сербия отказалась закупать у России истребители из-за конфликта на Украине, пишет газета The Financial Times (FT).

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По информации издания, Белград сделал выбор в пользу французских истребителей Dassault Rafale. Контракт на поставку 12 самолетов на $3 миллиарда станет для Сербии крупнейшей оружейной сделкой, говорится в материале.

Как пишет FT, договор согласован на 90%. Также обсуждается закупка французских ракетных систем.

Ранее президент Сербии Александр Вучич пообещал не вводить санкции против России, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба госкорпорации "Ростех"
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