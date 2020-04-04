Эр-Рияд ответил на обвинения в подрыве сланцевой нефтедобычи
Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд опроверг слова президента России Владимира Путина о желании королевства подорвать добычу сланцевой нефти. Глава МИД утверждает, что заявление российского лидера не соответствует действительности. Об этом он сообщил на странице МИД в Twitter.
По словам принца, Саудовская Аравия стремится к балансу на нефтяном рынке, поэтому сокращает добычи в интересах производителей сланцевой нефти, отмечает Газета. ru.
Ранее российский лидер предположил, что Эр-Рияд делает попытки избавиться от конкурентов, добывающих сланцевую нефть.
Напомним, после развала сделки ОПЕК+ в начале марта, в том же месяце произошел обвал мировых цен на нефть в связи с избытком предложения, которое, в основном, формирует Саудовская Аравия. Россия решила не поддерживать предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки во втором квартале 2020 года. Уровень цен на нефть снизился на 30 процентов.
Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил в эфире НСН, что главной мыслью заявления Путина стала готовность обсуждать условия продолжения сотрудничества России в рамках ОПЕК+.
«Даже если Россия сократит добычу на 10 млн баррелей в сутки, это, конечно, подтолкнет цены вверх, но, думаю к стоимости 50-60 долларов за баррель мы не вернемся. Поэтому Путин и говорит о том, что нужно согласовывать объемы производства и, может быть, сделать это в третьем квартале, когда начнет восстанавливаться спрос в Китае и Европе», - считает эксперт.
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