Эр-Рияд ответил на обвинения в подрыве сланцевой нефтедобычи

Ранее российский лидер предположил, что Эр-Рияд делает попытки избавиться от конкурентов, добывающих сланцевую нефть.

Напомним, после развала сделки ОПЕК+ в начале марта, в том же месяце произошел обвал мировых цен на нефть в связи с избытком предложения, которое, в основном, формирует Саудовская Аравия. Россия решила не поддерживать предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки во втором квартале 2020 года. Уровень цен на нефть снизился на 30 процентов.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил в эфире НСН, что главной мыслью заявления Путина стала готовность обсуждать условия продолжения сотрудничества России в рамках ОПЕК+.

«Даже если Россия сократит добычу на 10 млн баррелей в сутки, это, конечно, подтолкнет цены вверх, но, думаю к стоимости 50-60 долларов за баррель мы не вернемся. Поэтому Путин и говорит о том, что нужно согласовывать объемы производства и, может быть, сделать это в третьем квартале, когда начнет восстанавливаться спрос в Китае и Европе», - считает эксперт.

