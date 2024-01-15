ВАРПЭ: Россия увеличила вылов рыбы на 8,7%

Вылов водных биоресурсов в России в 2023 году составил свыше 5,3 млн тонн, что на 8,7% больше показателей 2022 года. Об этом сообщила Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) со ссылкой на сведения отраслевой системы мониторинга.

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«С начала 2023 года по 31 декабря 2023 года российские рыбаки добыли 5303,8 тысячи тонн водных биоресурсов (плюс 8,7% к прошлому году). Около 75% вылова пришлось на Дальний Восток», — указали в организации.

Почти 1,9 млн тонн выловленной рыбы пришлось на минтай, 608,8 тысячи — на тихоокеанских лососей, 543,9 тысячи тонн — на сардины иваси, 396,1 и 391,2 тысячи — на тихоокеанскую сельдь и треску.

При этом производство рыбопродукции в 2023 году составило 3,1 млн тонн и на 11% превысило объемы 2022-го.

ВАРПЭ указала, что приведенные данные предварительные и не учитывают добычи по межправительственным квотам.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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