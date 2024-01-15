ВАРПЭ: Россия увеличила вылов рыбы на 8,7%

«С начала 2023 года по 31 декабря 2023 года российские рыбаки добыли 5303,8 тысячи тонн водных биоресурсов (плюс 8,7% к прошлому году). Около 75% вылова пришлось на Дальний Восток», — указали в организации.

Почти 1,9 млн тонн выловленной рыбы пришлось на минтай, 608,8 тысячи — на тихоокеанских лососей, 543,9 тысячи тонн — на сардины иваси, 396,1 и 391,2 тысячи — на тихоокеанскую сельдь и треску.

При этом производство рыбопродукции в 2023 году составило 3,1 млн тонн и на 11% превысило объемы 2022-го.

ВАРПЭ указала, что приведенные данные предварительные и не учитывают добычи по межправительственным квотам.

