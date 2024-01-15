ВАРПЭ: Россия увеличила вылов рыбы на 8,7%
Вылов водных биоресурсов в России в 2023 году составил свыше 5,3 млн тонн, что на 8,7% больше показателей 2022 года. Об этом сообщила Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) со ссылкой на сведения отраслевой системы мониторинга.
«С начала 2023 года по 31 декабря 2023 года российские рыбаки добыли 5303,8 тысячи тонн водных биоресурсов (плюс 8,7% к прошлому году). Около 75% вылова пришлось на Дальний Восток», — указали в организации.
Почти 1,9 млн тонн выловленной рыбы пришлось на минтай, 608,8 тысячи — на тихоокеанских лососей, 543,9 тысячи тонн — на сардины иваси, 396,1 и 391,2 тысячи — на тихоокеанскую сельдь и треску.
При этом производство рыбопродукции в 2023 году составило 3,1 млн тонн и на 11% превысило объемы 2022-го.
ВАРПЭ указала, что приведенные данные предварительные и не учитывают добычи по межправительственным квотам.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВАРПЭ: Россия увеличила вылов рыбы на 8,7%
- На комика Руслана Белого подали иск на 15 миллионов рублей
- Суд в Москве отказался рассматривать иск Крида к Мизулиной
- В Петербурге нашли тело судебного пристава с огнестрельным ранением в голову
- Российские кинотеатры за новогодние праздники посетили 14,8 миллионов раз
- В Новосибирске отменили апрельский концерт Лолиты
- В Латвии пройдут военные учения НАТО Furious Wolf 24
- Рэпер T-Sav получил два пожизненных срока за песню с признанием в убийстве
- На Украине умер самый опытный пилот ВСУ
- Во Франции призвали уничтожить НАТО из-за подготовки ФРГ к войне с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru