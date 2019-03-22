Экс-советник президента сравнил Роскомнадзор с палачом из-за VPN-слежки

Герман Клименко рассказал НСН, для чего нужна новая система мониторинга и контроля.

Роскомнадзор (РКН) заказал систему автоматического контроля за исполнением блокировки запрещенных в России ресурсов. Подведомственный РКН «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) разместил на сайте госзакупок контракт стоимостью 25 млн рублей по разработке программного продукта, который позволит отслеживать блокировку ресурсов поисковиками, анонимайзерами, прокси-серверами и виртуальными частными сетями (VPN). Проект должен быть представлен к концу 2019 года. По данным заказчика, аналогов в России такой системе пока нет, хотя принципиально новых решений в ней не предусмотрено.

Глава совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко считает логичным появление такого контракта.

«Если Роскомнадзор собирается контролировать исполнение законодательства, эта система нужна. Потому что «ручками» никто не в состоянии разобраться ни в тысячах VPN-сервисов, выполняют ли они законодательства, прогружают ли списки Роскомнадзора, обеспечивают ли они доступ ко всем сайтам, кроме запрещенных. То есть в целом все выглядит достаточно логично. Роскомнадзор по крайней мере двигается, развивается в сторону улучшения выполнения качества своих функций. Как к этому относиться – это другая история. Но, по крайней мере, как говорится, "палач должен заботиться о своем топоре"», - отметил он в эфире НСН.

Эксперт уверен, что аналоги такой системе мониторинга и контроля есть. «Но они все находятся под грифом. Подобными вещами, я уверен, занимается любое государство, мониторит доступ к тем или иным ресурсам. И Израиль блокирует ресурсы, и Америка блокирует ресурсы. Другой вопрос, что там немного иные механизмы. Но на рынке такой механизм не купить, его можно только создать, разработать», - пояснил Клименко.

Не смущает его и начальная стоимость контракта, завышенной он ее не считает. «Я имел опыт с государственными контрактами, и хотя цифры звучат иногда очень большие, на самом деле половина уходит на документооборот, обеспечение, чтобы к вам потом не пришел дядечка прокурор. Программистам достанется не более четверти суммы. К тому же разработки сейчас настолько дороги, а зарплаты квалифицированных специалистов настолько высоки, что на эту разработку, по моим ощущениям, потребуется некоторое количество людей с зарплатами от пяти тысяч долларов. Дальше нужно считать, надо смотреть полностью ТЗ», - заключил собеседник НСН.

Напомним, на прошлой неделе «Яндекс» и ряд других интернет-холдингов подверглись мощной сетевой атаке, которая стала возможной из-за уязвимость в системе блокировки сайтов Роскомнадзора.