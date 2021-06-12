Аналитик оценила перспективы укрепления рубля

Рубль может значительно укрепиться в случае, если цены на нефть продолжат расти, а Центробанк сохранит курс на повышение ключевой ставки. Об заявила аналитик ГК «ФИНАМ» Анна Зайцева в беседе с агентством «Прайм».

Эксперт отметила, что с учетом темпов восстановления ведущих мировых экономик после кризиса потенциал роста спроса на нефть сохраняется.

Также Зайцева спрогнозировала замедление темпов роста цен благодаря нормализации денежно-кредитной политики Банка России. По словам эксперта, во второй половине 2022 года Центробанк ожидает возвращения инфляции к целевому уровню в 4%.

Зайцева подчеркнула, что это приведет к возвращению реальных ставок в экономике в положительную область, повысит привлекательность рублевых инвестиций и поспособствует укреплению российской валюты в средне- и долгосрочной перспективе.

