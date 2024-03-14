Экс-министр труда Калашников призвал отменить НДФЛ с зарплат ниже 50 тысяч
Для россиян с заработком от 50 тысяч до 80 тысяч рублей НДФЛ стоит даже снизить, предложил в эфире НСН свой прогрессивный подход к налогообложению Сергей Калашников.
В России следовало бы освободить от выплаты НДФЛ граждан с зарплатами до 50 тысяч рублей и ввести прогрессивную шкалу налога для богатых, заявил в интервью НСН экс-министр труда, экономист Сергей Калашников.
Председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью «Парламентской газете» сообщил, что Госдума намерена рассмотреть повышенную ставку НДФЛ в 15% в отношении граждан с ежемесячным доходом от 83,3 тысячи рублей, годовой доход в этом случае превышает миллион рублей. По словам Калашникова, в России нет статистики о числе людей с подобным уровнем достатка, однако обсуждаемый показатель для повышения налога приближен к средней зарплате по стране.
«Это низкая граница для повышения НДФЛ, она проходит по средней официальной зарплате, миллион (в год - прим. НСН) – маловато. По-хорошему нужно было бы увеличить налог для самых богатых и практически снять для самых бедных. Думаю, тех, кто ежемесячно зарабатывает менее 50 тысяч рублей, следовало бы освободить от НДФЛ. С зарплатами от 50 до 80 тысяч рублей налог должен быть минимальным, ниже 13%, а дальше – по прогрессивной шкале», - заявил он.
Как добавил собеседника НСН, принятие новой инициативы может вынудить работодателей перейти к серым схемам и зарплатам в конвертах.
«Дело в том, что на фонд оплаты труда насчитываются социальные выплаты. Нагрузка на работодателя возрастает прогрессивно, неравномерно по отношению к налогу на доходы физических лиц. Поэтому, там, где будет возможность, начнут уходить в серые схемы и платить зарплату в конвертах», - пояснил Калашников.
Ранее сообщалось, что правительство начало работать над фискальными мерами, которые анонсировал президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Минфин готовит поправки в Налоговый кодекс с конца 2023 года. Изменения коснутся введения дополнительных ставок в прогрессивной шкале НДФЛ, «Радиоточка НСН».
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