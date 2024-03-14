Экс-министр труда Калашников призвал отменить НДФЛ с зарплат ниже 50 тысяч

Председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью «Парламентской газете» сообщил, что Госдума намерена рассмотреть повышенную ставку НДФЛ в 15% в отношении граждан с ежемесячным доходом от 83,3 тысячи рублей, годовой доход в этом случае превышает миллион рублей. По словам Калашникова, в России нет статистики о числе людей с подобным уровнем достатка, однако обсуждаемый показатель для повышения налога приближен к средней зарплате по стране.

«Это низкая граница для повышения НДФЛ, она проходит по средней официальной зарплате, миллион (в год - прим. НСН) – маловато. По-хорошему нужно было бы увеличить налог для самых богатых и практически снять для самых бедных. Думаю, тех, кто ежемесячно зарабатывает менее 50 тысяч рублей, следовало бы освободить от НДФЛ. С зарплатами от 50 до 80 тысяч рублей налог должен быть минимальным, ниже 13%, а дальше – по прогрессивной шкале», - заявил он.