Экс-министр транспорта Максим Соколов возглавил «Автоваз»
Бывший глава Минтранса РФ и вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов занял пост президента АвтоВАЗа. Об этом он рассказал ТАСС.
Соколов уточнил, что вступит в должность с понедельника, 23 мая – в соответствии с решением совета директоров АвтоВАЗа.
Эту информацию подтвердил агентству источник ТАСС в госструктурах.
«На следующей неделе его будут представлять коллективу», - заявил чиновник.
Агентство сообщает, что новое руководство АвтоВАЗа представит новую стратегию развития компании в ближайшее время.
Ранее было подписано соглашение о передаче российских активов Renault, сообщает «Свободная пресса». Доля в АвтоВАЗе перешла ФГУП «НАМИ», а завод «Рено Россия» — городу Москве.
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