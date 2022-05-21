Экс-министр транспорта Максим Соколов возглавил «Автоваз»

Бывший глава Минтранса РФ и вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов занял пост президента АвтоВАЗа. Об этом он рассказал ТАСС.

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Соколов уточнил, что вступит в должность с понедельника, 23 мая – в соответствии с решением совета директоров АвтоВАЗа.

Эту информацию подтвердил агентству источник ТАСС в госструктурах.

«На следующей неделе его будут представлять коллективу», - заявил чиновник.

Агентство сообщает, что новое руководство АвтоВАЗа представит новую стратегию развития компании в ближайшее время.

Ранее было подписано соглашение о передаче российских активов Renault, сообщает «Свободная пресса». Доля в АвтоВАЗе перешла ФГУП «НАМИ», а завод «Рено Россия» — городу Москве.

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