Курс доллара на Мосбирже увеличился до 72,35 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 18 копеек и составил 72,355 рубля.
Так, евро вырос на 25,25 копейки, до 76,25 рубля. А курс юаня к рублю увеличился на 3,8 копейки, до 10,224 рубля.
Ранее «Прайм» со ссылкой на финансиста Александра Цыганова сообщил, что в первой половине года с наибольшей долей вероятности доллар будет торговаться в диапазоне от 67 до 80 рублей, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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