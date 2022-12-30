Курс доллара на Мосбирже увеличился до 72,35 рубля

Так, евро вырос на 25,25 копейки, до 76,25 рубля. А курс юаня к рублю увеличился на 3,8 копейки, до 10,224 рубля.

Ранее «Прайм» со ссылкой на финансиста Александра Цыганова сообщил, что в первой половине года с наибольшей долей вероятности доллар будет торговаться в диапазоне от 67 до 80 рублей, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

