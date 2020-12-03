Экономист не поверил падению выручки общепита на 50%

Новые ограничения затронули общепит в Санкт-Петербурге. Работу кафе и ресторанов там полностью приостановят с 30 декабря по 3января, а с 4 по 10 января будет запрещено принимать гостей с 19 часов до 6 утра. Запрет не затрагивает доставку, блюда и напитки навынос, а также кафе на заправках, вокзалах и в аэропорту.

Тем временем ТАСС, ссылаясь на опрошенных экспертов, пишет, что падение выручки общепита по итогам этого года составит порядка 50 процентов.