Экономист не поверил падению выручки общепита на 50%
Экономист Никита Кричевский в эфире НСН отметил, что масштабы бедствия кафе и ресторанов преувеличены.
Новые ограничения затронули общепит в Санкт-Петербурге. Работу кафе и ресторанов там полностью приостановят с 30 декабря по 3января, а с 4 по 10 января будет запрещено принимать гостей с 19 часов до 6 утра. Запрет не затрагивает доставку, блюда и напитки навынос, а также кафе на заправках, вокзалах и в аэропорту.
Тем временем ТАСС, ссылаясь на опрошенных экспертов, пишет, что падение выручки общепита по итогам этого года составит порядка 50 процентов.
В такие данные не поверил экономист Никита Кричевский.
«Эти эксперты не уточняют, о какой конкретно выручке они говорят: о той, которая на самом деле и которая указывается в налоговой и бухгалтерской отчетности. Мало для кого секрет, что выручка отдельных предприятий общепита, особенно, сетевых компаний, исчисляется миллиардами рублей, тогда как налоги уплачиваются на миллионы. Хорошо, на десятки миллионов рублей. Поэтому плач общепита сродни плачу Ярославны. Слова о том, что все пропало, выглядят откровенным надувательством и попыткой скрыть свои реальные доходы», – сказал он в беседе с НСН.
Все новогодние праздники в Санкт-Петербурге также будут закрыты театры, музеи и концертные площадки. Актер театра и кино Камиль Ларин в интервью НСН признался, что из-за ограничений актеры стали лучше отыгрывать спектакли, а зрители внимательнее созерцать происходящее на сцене.
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