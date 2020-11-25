Минпромторг предложил фудкортам обслуживать посетителей в формате ресторана
Министерство промышленности и торговли нашло альтернативу закрытию фудкортов в торговых центрах – в письменном администрации всех российских регионов, ведомство предлагает ввести обслуживание посетителей у столиков, как в ресторанах. Об этом пишет РБК.
Предложенные министерством меры связаны с запретом работы фудкортов в восьми регионах из-за распространения коронавируса. В письме указано, что трафик в торговых центрах сократился даже без введения ограничений на работу фудкортов. В среднем россияне стали на 30-40% реже посещать ТЦ.
Сейчас фудкорты в торговых центрах закрыты в Красноярском крае, Санкт-Петербурге, Астраханской, Новосибирской, Калининградской и Кировской областях, а также в Татарстане и Чувашии.
Помимо предложения обслуживать посетителей у столиков, регламент Минпромторга предусматривает предоставление каждому заведению отдельных посадочных зон, расстояние между которыми составляет более 1,5 метров. Кроме того, предлагается запретить развлекательные мероприятия и обеспечить постоянную подачу свежего воздуха. Дополнительно в каждом кафе должны быть установлены прозрачные экраны и диспенсеры с санитайзерами для рук.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru