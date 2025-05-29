Экономист допустил снижение ключевой ставки в июне

Ближайшее заседание Совета директоров Центробанка (ЦБ) может принять решение о снижении ключевой ставки. Такое мнение выразил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

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Эксперт допустил, что не стоит ожидать резких шагов от ЦБ. Он подчеркнул, что Банк России действует осторожно. По его словам, есть три возможных варианта: снижение до 19%, до 20% и отсутствие каких-либо изменений. Экономист отметил, что новые шаги совета директоров повлияют на вклады и кредиты для потребителей.

«Кто-то скорректировал свои предложения и временно можно было оформить вклады по более высоким ставкам, но сейчас, по сути, все банки готовы к снижению до 20%. Конечно, ставки и по вкладам, и по кредитам будут корректироваться в сторону снижения», — подчеркнул Балынин в разговоре с aif.ru.

Ранее экономист Александр Разуваев в разговоре с НСН также спрогнозировал снижение ключевой ставки.

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ФОТО: Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC
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