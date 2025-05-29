Экономист допустил снижение ключевой ставки в июне

Ремонтом ЖК на проспекте Вернадского после падения дрона на займутся городские службы

Около 7,5 тысячи несовершеннолетних доставлены в отделы полиции Москвы за различные правонарушения с начала года

В Москве начали тестировать новый электробус-гармошку

Более 400 компаний принимают участие в выставке «СТО Expo» в Москве

На биостанции национального парка «Лосиный остров» родился маралёнок