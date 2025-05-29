Экономист допустил снижение ключевой ставки в июне
Ближайшее заседание Совета директоров Центробанка (ЦБ) может принять решение о снижении ключевой ставки. Такое мнение выразил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
Эксперт допустил, что не стоит ожидать резких шагов от ЦБ. Он подчеркнул, что Банк России действует осторожно. По его словам, есть три возможных варианта: снижение до 19%, до 20% и отсутствие каких-либо изменений. Экономист отметил, что новые шаги совета директоров повлияют на вклады и кредиты для потребителей.
«Кто-то скорректировал свои предложения и временно можно было оформить вклады по более высоким ставкам, но сейчас, по сути, все банки готовы к снижению до 20%. Конечно, ставки и по вкладам, и по кредитам будут корректироваться в сторону снижения», — подчеркнул Балынин в разговоре с aif.ru.
Ранее экономист Александр Разуваев в разговоре с НСН также спрогнозировал снижение ключевой ставки.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Большую змею нашли в подвале дома в Москве
- Песков назвал «вопиющей ситуацией» угрозы семье Мединского
- СМИ: Певец Тимур Родригез официально развелся с женой
- Экономист допустил снижение ключевой ставки в июне
- В Канаде эвакуируют 17 тысяч человек из-за лесных пожаров
- Российская армия заняла Шевченко Первое в ДНР
- США начинают массовое производство модернизированной термоядерной авиабомбы
- ЕГЭ запретили проводить за круглыми столами
- ВС РФ взяли под контроль Строевку в Харьковской области и два села в ДНР
- В Думе предложили платить россиянам за использование личных гаджетов в работе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru