Доли Equinor и Total в Харьягинском месторождении передали «Зарубежнефти»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому компания «Зарубежнефть» получила доли норвежской Equinor и французской Total в Харьягинском месторождении, сообщает пресс-служба кабмина.

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Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, российской компании передали 30% всех прав и обязательств Equinor, и 20% всех прав и обязательств Total.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому доли акционеров «Сахалина-2» будут переданы государственному обществу c ограниченной ответственностью, все иностранные акционеры за следующий месяц должны будут согласиться принять доли пропорционально нынешним.

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ФОТО: drpepperscott230 с сайта Pixabay
ТЕГИ:Михаил МишустинTotalРоссияНефть
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