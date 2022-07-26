Доли Equinor и Total в Харьягинском месторождении передали «Зарубежнефти»
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому компания «Зарубежнефть» получила доли норвежской Equinor и французской Total в Харьягинском месторождении, сообщает пресс-служба кабмина.
Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, российской компании передали 30% всех прав и обязательств Equinor, и 20% всех прав и обязательств Total.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому доли акционеров «Сахалина-2» будут переданы государственному обществу c ограниченной ответственностью, все иностранные акционеры за следующий месяц должны будут согласиться принять доли пропорционально нынешним.
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