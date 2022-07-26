Доли Equinor и Total в Харьягинском месторождении передали «Зарубежнефти»

Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, российской компании передали 30% всех прав и обязательств Equinor, и 20% всех прав и обязательств Total.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому доли акционеров «Сахалина-2» будут переданы государственному обществу c ограниченной ответственностью, все иностранные акционеры за следующий месяц должны будут согласиться принять доли пропорционально нынешним.