Для части россиян предложили сохранить надбавку к пенсии

Сельским работникам предложили сохранить надбавку к пенсии при переезде в город. Проект такого закона внесло в Госдуму Алтайское краевое Законодательное собрание.

В настоящее время за работу в сельском хозяйстве продолжительностью не менее 30 лет выплачивается повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности в размере 25% от суммы.

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Однако повышенные пенсии выплачиваются лишь в том случае, если гражданин продолжает проживать в сельской местности. По мнению алтайских депутатов, такая норма является несправедливой, сообщает Ura.ru.

В случае принятия законопроект вступит в силу в январе 2022 года.

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в эфире НСН раскритиковал нынешний размер пенсий и рассказал, как можно их поднять. По закону пенсия не может быть ниже регионального прожиточного минимума пенсионера, а это зависит от стоимости потребительской корзины. «Только сейчас это уже не корзина, а какая-то дырявая авоська, в которой ничего не осталось – все выпало. Отсюда такие нищенские пенсии», - объяснил Миронов.



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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Пенсия
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