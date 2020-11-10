Для части россиян предложили сохранить надбавку к пенсии

Однако повышенные пенсии выплачиваются лишь в том случае, если гражданин продолжает проживать в сельской местности. По мнению алтайских депутатов, такая норма является несправедливой, сообщает Ura.ru.

В случае принятия законопроект вступит в силу в январе 2022 года.

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в эфире НСН раскритиковал нынешний размер пенсий и рассказал, как можно их поднять. По закону пенсия не может быть ниже регионального прожиточного минимума пенсионера, а это зависит от стоимости потребительской корзины. «Только сейчас это уже не корзина, а какая-то дырявая авоська, в которой ничего не осталось – все выпало. Отсюда такие нищенские пенсии», - объяснил Миронов.







