Кофе робуста дешевеет на бирже с исторических максимумов

В конце прошлой торговой пятидневки котировки зашкаливали за пять тысяч долларов. При этом аналитики рынка ожидают серьёзные ценовые колебания. Волатильность рынка объясняется низкими запасами робусты.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН» со ссылкой на экспертов, на ситуацию также влияют проблемы для судоходства в Красном море и нехватка сухогрузов для перевозки кофейных зёрен в портах Бразилии.

