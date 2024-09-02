Кофе робуста дешевеет на бирже с исторических максимумов
Цены на кофе сорта робуста пошли вниз после достижения максимального значения с 70 годов 20 века на минувшей неделе. Фьючерсы на лондонской бирже на данную категорию кофе теряют 4,7%, опустившись до 4716 долларов за тонну.
В конце прошлой торговой пятидневки котировки зашкаливали за пять тысяч долларов. При этом аналитики рынка ожидают серьёзные ценовые колебания. Волатильность рынка объясняется низкими запасами робусты.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН» со ссылкой на экспертов, на ситуацию также влияют проблемы для судоходства в Красном море и нехватка сухогрузов для перевозки кофейных зёрен в портах Бразилии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru