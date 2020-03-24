Чубайс оценил ущерб для экономики от коронавируса в триллионы рублей

По его словам, бюджетная система страны сейчас защищена благодаря созданному экс-министром финансов Алексеем Кудриным стабилизационному фонду. Однако бюджетная система — только 20% экономики, отметил Чубайс.

Топ-менеджер считает, что правительство РФ предприняло разумные шаги в сложившейся ситуации, но кабмину следует сделать «более серьёзные шаги» по поддержке тех, кто прежде всего нуждается в помощи.

По данным на 24 марта, в России зафиксированы 495 случаев заражения коронавирусом. Все регионы страны находятся в режиме повышенной готовности. Правительство, между тем объявило о намерении поддержать туристическую индустрию и авиаперевозчиков, а также ввести послабления для малого бизнеса.

