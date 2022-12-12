Боррель заявил, что девятый пакет санкций против России еще не готов

Перед началом заседания глав МИД ЕС дипломат отметил, что встреча будет «очень длинной и сложной»: в повестке заседания Иран и очередной пакет санкций против России.

«Мы еще не достигли по нему договоренности, он еще не завершен... мы внесли предложение, а министры должны его утвердить, они имеют разные подходы… Мы рассчитывали, что он будет согласован, но это пока не так. Возможно, к концу дня, но пока остается ряд вопросов, которые нуждаются в согласовании», — цитирует Борреля РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что Брюссель может выпустить девятый пакет антироссийских санкций до конца года. Отмечается, что в него могут включить ограничения против технологической, финансовой и медиаотрасли экономики РФ. Кроме того, санкции могут коснуться транзакций с тремя российскими банками и инвестиций в горнодобывающий сектор, сообщает телеканал «360».

