Bloomberg: Китай нарастил импорт российской нефти
Китай увеличил закупки российской нефти, сообщает американское агентство Bloomberg.
В КНР следуют минимум три супертанкера с российской нефтью, передает агентство со ссылкой на данные аналитиков Energy Aspects.
Увеличение объемов поставок может свидетельствовать о том, что Китай готов импортировать больше нефти из России, полагают эксперты.
Министр энергетики РФ Александр Новак ранее предупреждал Евросоюз о глобальных негативных последствиях из-за введения эмбарго и потолка цен на российскую нефть. По мнению министра, это приведет к дисбалансам на рынке, сообщает НСН.
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