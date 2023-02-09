Bloomberg: Китай нарастил импорт российской нефти

В КНР следуют минимум три супертанкера с российской нефтью, передает агентство со ссылкой на данные аналитиков Energy Aspects.

Увеличение объемов поставок может свидетельствовать о том, что Китай готов импортировать больше нефти из России, полагают эксперты.

Министр энергетики РФ Александр Новак ранее предупреждал Евросоюз о глобальных негативных последствиях из-за введения эмбарго и потолка цен на российскую нефть. По мнению министра, это приведет к дисбалансам на рынке, сообщает НСН.

