ЕС отменил ограничения на зарубежные нефтепродукты из российской нефти

Потолок цен на поставки нефтепродуктов из России не будет распространяться на нефтепродукты, произведенные из российской нефти за рубежом. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте Еврокомиссии.

Также ограничения не затронут нефтепродукты, которые были смешаны с нефтепродуктами из России.

При этом Евросоюз предполагает, что Россия будет терять 300 миллионов евро ежедневно из-за санкций по нефти. Об этом ранее заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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Европейский союз ввел эмбарго на российские нефтепродукты и вместе с G7 и Австралией установил ограничения цен на них. С 5 февраля начали действовать лимиты в размере 100 и 45 долларов за баррель в зависимости от их категории.

Запрет на поставки нефти недружественным странам, которые установили ценовой потолок, не ударит по России: скидка на отечественную нефть скоро будет снижаться, а за подорожание «черного золота» в итоге все равно будет платить конечный потребитель, рассказал ранее эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в разговоре с НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзСанкции Против РоссииНефть
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