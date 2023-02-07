ЕС отменил ограничения на зарубежные нефтепродукты из российской нефти

Потолок цен на поставки нефтепродуктов из России не будет распространяться на нефтепродукты, произведенные из российской нефти за рубежом. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте Еврокомиссии.

Также ограничения не затронут нефтепродукты, которые были смешаны с нефтепродуктами из России.

При этом Евросоюз предполагает, что Россия будет терять 300 миллионов евро ежедневно из-за санкций по нефти. Об этом ранее заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.