Биткоин в очередной раз обновил исторический максимум
Криптовалюта биткоин дорожает более чем на 8%, сообщает РИА Новости.
Стоимость впервые поднялась до 29 тысяч долларов, тем самым продолжая обновлять исторические рекорды.
По состоянию на 23.52 мск 30 декабря биткоин подорожал на 7,75%, до 28 944 долларов. На долю биткоина приходится 70,5% всего глобального рынка криптовалют.
27 декабря стоимость биткоина превысила отметку в 28 тысяч долларов.
Ранее Минфин предложил владельцев криптовалюты лишать свободы, если они как минимум два раза в три года не отчитались об операциях на сумму от 45 миллионов рублей.
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