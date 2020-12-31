Биткоин в очередной раз обновил исторический максимум

Криптовалюта биткоин дорожает более чем на 8%, сообщает РИА Новости.

Стоимость впервые поднялась до 29 тысяч долларов, тем самым продолжая обновлять исторические рекорды.

По состоянию на 23.52 мск 30 декабря биткоин подорожал на 7,75%, до 28 944 долларов. На долю биткоина приходится 70,5% всего глобального рынка криптовалют.