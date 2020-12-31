Биткоин в очередной раз обновил исторический максимум

Криптовалюта биткоин дорожает более чем на 8%, сообщает РИА Новости.

Стоимость впервые поднялась до 29 тысяч долларов, тем самым продолжая обновлять исторические рекорды.

По состоянию на 23.52 мск 30 декабря биткоин подорожал на 7,75%, до 28 944 долларов. На долю биткоина приходится 70,5% всего глобального рынка криптовалют.

Биткоин установил новый рекорд

27 декабря стоимость биткоина превысила отметку в 28 тысяч долларов.

Ранее Минфин предложил владельцев криптовалюты лишать свободы, если они как минимум два раза в три года не отчитались об операциях на сумму от 45 миллионов рублей.

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ФОТО: Биткоин // pixabay.com
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