Биткоин впервые оценен в 31 тысячу долларов

Данные торгов приводит Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

На долю биткоина приходится примерно 71,1% глобального рынка криптовалют, сообщает РИА Новости.

Напомним, 16 декабря биткоин преодолел предыдущий исторический максимум в 20 042 доллара, установленный в 2017 году. Только за субботу, 2 января, биткоин превысил отметку в 30, а затем и 31 тысячу долларов.

