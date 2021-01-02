Биткоин впервые оценен в 31 тысячу долларов
Стоимость наиболее популярной криптовалюты в мире впервые преодолела психологический максимум и составила 31 тысячу долларов за биткоин.
Данные торгов приводит Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
На долю биткоина приходится примерно 71,1% глобального рынка криптовалют, сообщает РИА Новости.
Напомним, 16 декабря биткоин преодолел предыдущий исторический максимум в 20 042 доллара, установленный в 2017 году. Только за субботу, 2 января, биткоин превысил отметку в 30, а затем и 31 тысячу долларов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru