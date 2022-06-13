Биржа Binance объявила о временной приостановке вывода биткойна

По словам Чанпэн Чжао, технические специалисты решат проблему в течение 30 минут. Однако позже ему пришлось признать, что на ликвидацию неисправности уйдет «чуть больше времени».

Генеральный директор биржи подчеркнул, что инцидент касается только Binance и предложил пользователям выводить биткойн, например, через токены BEP-20, пишет «Коммерсант».

Ранее учредитель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ), юрист Александр Трещев заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что предложение авиакомпании Emirates продавать билеты за биткоины – это просто маркетинговый ход: в Арабские Эмираты в основном летают представители крипторынка.

