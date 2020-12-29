Белоруссия и Россия договорились о ценах на нефть и газ на 2021 год
Белоруссия договорилась с Россией о поставках нефти и газа на 2021 год. Об этом сообщил белорусский премьер-министр Роман Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.
По его словам, Минск договорился о цене на нефть и газ на выгодных для себя условиях.
В Министерстве энергетики Белоруссии ранее сообщили, что согласованный с российской стороной уровень цен на газ в следующем году находится практически на уровне нынешнего года, передает RT.
На прошлой неделе пресс-служба «Газпрома» сообщила, что Москва и Минск установили порядок формирования цен на поставки газа в республику в следующем году.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,1 млн+27 002 / сут.
Умерли
55 827+562 / сут.
Выздоровели
2,5 млн+24 874 / сут.
- Лавров не надеется на быстрое выправление отношений с США при Байдене
- СМИ: Ребёнок погиб в результате землетрясения в Хорватии
- Следствие просит об аресте бывшего схимонаха Сергия
- Турция желает добиться безвизового режима с Россией
- Белоруссия и Россия договорились о ценах на нефть и газ на 2021 год
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru