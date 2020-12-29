Белоруссия и Россия договорились о ценах на нефть и газ на 2021 год

Белоруссия договорилась с Россией о поставках нефти и газа на 2021 год. Об этом сообщил белорусский премьер-министр Роман Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, Минск договорился о цене на нефть и газ на выгодных для себя условиях.