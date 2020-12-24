Россия и Белоруссия договорились о порядке формирования цен на газ
Россия и Белоруссия установили порядок формирования цен на поставки газа в республику в следующем году, сообщает пресс-служба «Газпрома».
Глава российского концерна Алексей Миллер и глава белорусского Минэнерго Виктор Каранкевич в четверг подписали протокол, определяющий порядок установления цены на российский газ. Стоимость поставок природного ресурса не уточняется.
До конца текущего года «Газпром» будет поставлять газ в Белоруссию по цене 127 долларов за тысячу кубометров. Стоимость установлена контрактами российской компании и «Газпром трансгаз Беларусь», учитывающими поставку газа и его транспортировку через Белоруссию.
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