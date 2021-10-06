Банк России не планирует снижать ключевую ставку

«Еще очень рано говорить о том, что цикл повышения ставки завершен и что мы начинаем рассматривать возможность снижения ставки», — отметил он.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что целью регулятора является снижение инфляции до 4%, однако для этого может потребоваться «не одно повышение ставки».

