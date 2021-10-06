Банк России не планирует снижать ключевую ставку

Центробанк России считает, что пока не время говорить о возможности снижения ключевой ставки, сообщают «Известия» со ссылкой на директора департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилла Тремасова.

Набиуллина заявила, что ключевая ставка может превысить 7%

«Еще очень рано говорить о том, что цикл повышения ставки завершен и что мы начинаем рассматривать возможность снижения ставки», — отметил он.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что целью регулятора является снижение инфляции до 4%, однако для этого может потребоваться «не одно повышение ставки».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Ключевая СтавкаЦентробанк
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры