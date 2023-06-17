«АвтоВАЗ» запустил производство Lada на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге

Уточняется, что первой моделью на новом этапе работы автозавода стал переднеприводный городской кроссовер Lada X-Cross 5 со 160-сильным турбированным двигателем и семиступенчатой АКПП.



Автомобиль на начальном этапе производится в режиме крупноузловой сборки на основе технологий восточного партнера «АвтоВАЗ», которого компания официально не называет.

Ранее стало известно, что компания «АвтоВАЗ» рассматривает возможность привлечения труда заключенных, которые были приговорены к принудительным работам. Об этом заявил президент предприятия Максим Соколов, передает «Радиоточка НСН».

