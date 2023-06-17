Президент «АвтоВАЗ» допустил привлечение заключенных к производству

По его словам, недостаток рабочей силы ограничивает рост «АвтоВАЗа». В связи с этим компания использует все инструменты для привлечения дополнительно около 4 тысяч сотрудников в следующем году. Планируется, что их задействуют на площадке в Самарской области.

Соколов допустил, что за конвейер могут встать одна-две сотни осужденных. По словам топ-менеджера, таким сотрудникам, «конечно», будут платить зарплату.

