Президент «АвтоВАЗ» допустил привлечение заключенных к производству
Компания «АвтоВАЗ» рассматривает возможность привлечения труда заключенных, которые были приговорены к принудительным работам. Об этом заявил президент предприятия Максим Соколов, передает РБК.
По его словам, недостаток рабочей силы ограничивает рост «АвтоВАЗа». В связи с этим компания использует все инструменты для привлечения дополнительно около 4 тысяч сотрудников в следующем году. Планируется, что их задействуют на площадке в Самарской области.
Соколов допустил, что за конвейер могут встать одна-две сотни осужденных. По словам топ-менеджера, таким сотрудникам, «конечно», будут платить зарплату.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru