«АвтоВАЗ» выбрал название для нового семейства автомобилей

«Новое семейство автомобилей, приходящее на смену Granta, будет называться Iskra», - сказал Соколов.

По его словам, решение утверждено правлением «АвтоВАЗа». Под этим брендом будут выпускать новое семейство автомобилей, запуск которого начнется в конце 2024 года, рассказал глава компании.

Он уточнил, что продажи начнутся в 2025 году. Дизайн новых моделей будет перекликаться с Lada Vesta.

Как сообщала «Радиоточка НСН», к сборке автомобилей «АвтоВАЗа» привлекут заключенных.

