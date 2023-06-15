«АвтоВАЗ» выбрал название для нового семейства автомобилей
«АвтоВАЗ» представил название для нового семейства автомобилей, которое придет на смену Lada Granta. Об этом сообщил глава компании Максим Соколов в кулуарах Петербургского международного экономического форума, отмечает ТАСС.
«Новое семейство автомобилей, приходящее на смену Granta, будет называться Iskra», - сказал Соколов.
По его словам, решение утверждено правлением «АвтоВАЗа». Под этим брендом будут выпускать новое семейство автомобилей, запуск которого начнется в конце 2024 года, рассказал глава компании.
Он уточнил, что продажи начнутся в 2025 году. Дизайн новых моделей будет перекликаться с Lada Vesta.
Как сообщала «Радиоточка НСН», к сборке автомобилей «АвтоВАЗа» привлекут заключенных.
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