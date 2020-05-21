Автомобилисты усомнились в эффективности новых мер поддержки автопрома
Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в беседе с НСН оценил новые меры поддержки автопрома озвученные Михаилом Мишустиным.
Правительство России выделит 25 млрд рублей на поддержку автопрома, 5 млрд из этой суммы пойдет на закупку машин скорой помощи. Как пишет РИА Новости, об этом заявил премьер министр России Михаил Мишустин во время заседания кабмина.
Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в эфире НСН отметил, что такая поддержка поможет автопрому, но проблемы не решит.
«Какую-то часть дыр это поможет залатать, но всё-таки главный потребитель для автопрома был и остаётся частный. Машины скорой помощи и автомобили в корпоративное пользование - это единицы от общего количества. Дальше что-то нужно делать с массовым рынком, а спрос населения сам по себе не вырастет, если его никак не стимулировать. Поэтому мне кажется, что частично эти средства помогут, но главную проблему не решат. А машины для закупки, наверняка будут собранными в России иномарками», - заявил Виктор Похмелкин.
Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с НСН предсказал крах российского авторынка в апреле.
«Неминуемо повышение цен на автомобили будет происходить в условиях жёсткого экономического кризиса, девальвации рубля. Это ведет к падению рынка не прям сейчас, а в апреле и последующие месяцы», – сообщил он.
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