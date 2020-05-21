Автомобилисты усомнились в эффективности новых мер поддержки автопрома

«Какую-то часть дыр это поможет залатать, но всё-таки главный потребитель для автопрома был и остаётся частный. Машины скорой помощи и автомобили в корпоративное пользование - это единицы от общего количества. Дальше что-то нужно делать с массовым рынком, а спрос населения сам по себе не вырастет, если его никак не стимулировать. Поэтому мне кажется, что частично эти средства помогут, но главную проблему не решат. А машины для закупки, наверняка будут собранными в России иномарками», - заявил Виктор Похмелкин.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с НСН предсказал крах российского авторынка в апреле.

«Неминуемо повышение цен на автомобили будет происходить в условиях жёсткого экономического кризиса, девальвации рубля. Это ведет к падению рынка не прям сейчас, а в апреле и последующие месяцы», – сообщил он.

