«АвтоВАЗу» дали месяц на возобновление производства
Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН выразил уверенность, что в течение нескольких дней ситуация нормализуется.
«АвтоВАЗ» с 3 июля приостановил производство автомобилей на обоих заводах — в Тольятти и Ижевске. Как заявили в компании, это связано со срывом поставок необходимых комплектующих со стороны ООО «Завод Автокомпонент». Остановку производства вызвали разногласия по ценам на комплектующие. Переговоры на эту тему, ведущиеся уже более полугода, пока не дали результата. В компании заверили, что делают все возможное для решения возникшей проблемы и возобновления поставок и добавили, что простой не повлияет на доступность автомобилей Lada в дилерской сети.
Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто рассказал НСН, что «АвтоВАЗ» может себе позволить сделать незначительный перерыв. По словам специалиста, у дилеров машин достаточно, и пауза в процессе производства никак не отразится на рынке.
«Ничего фатального тут нет, хотя неприятно. Любое автомобильное производство в течение каждого года останавливается два-три раза на технологические паузы для того, чтобы провести регламентные работы на оборудовании, обновить его. Как правило, такие остановки бывают летом и зимой. В принципе, задел у автомобиля есть. Насколько я понял, поговорив с друзьями на "АвтоВАЗе", у дилеров запас как минимум на месяц есть, и эта пауза, связанная с некорректным поведением одного из поставщиков пластмассовых изделий, неприятная, но не смертельная. Я думаю, в течение нескольких дней поставки будут возобновлены, завод заработает. Это никак не повлияет на ситуацию на рынке», - заключил он.
Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» наймет тысячу инженеров для обновления модельного ряда. Компания до 2026 года планирует выпустит восемь новых моделей и проведет девять изменений внешнего облика автомобилей. Игорь Моржаретто в эфире НСН выразил одобрение инициативой и рассказал, что производство новых моделей автомобилей привлечет большое количество молодых инженеров в отрасль.
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