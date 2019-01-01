«АвтоВАЗу» дали месяц на возобновление производства

«АвтоВАЗ» с 3 июля приостановил производство автомобилей на обоих заводах — в Тольятти и Ижевске. Как заявили в компании, это связано со срывом поставок необходимых комплектующих со стороны ООО «Завод Автокомпонент». Остановку производства вызвали разногласия по ценам на комплектующие. Переговоры на эту тему, ведущиеся уже более полугода, пока не дали результата. В компании заверили, что делают все возможное для решения возникшей проблемы и возобновления поставок и добавили, что простой не повлияет на доступность автомобилей Lada в дилерской сети.

Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто рассказал НСН, что «АвтоВАЗ» может себе позволить сделать незначительный перерыв. По словам специалиста, у дилеров машин достаточно, и пауза в процессе производства никак не отразится на рынке.