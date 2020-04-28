Антикризисные меры Собянина затронут 5,8 тыс. малых и средних предпринимателей

Введенные Сергеем Собяниным меры имущественной поддержки охватят более 5,8 тысяч представителей малого и среднего бизнеса. У столичных компаний появилась возможность не платить за аренду городского имущества во время приостановки работы. Об этом заявили в комплексе экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

Для того, чтобы не платить за аренду городских помещений и земельных участков, предпринимателям необходимо обратиться в департамент городского имущества с заявлением. К нему следует приложить пакет документов, которые подтверждают соблюдение указанной в договоре аренды цели предоставления земли и недвижимости.

В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что город не прекращает оказывать уже существующую имущественную поддержку малому и среднему бизнесу. На аренду нежилых помещений продолжают предоставлять льготные ставки: без проведения торгов субъекты МСП могут арендовать по ставке 4 тысячи 750 рублей за 1 кв. м в год нежилые помещения до 300 кв. м. А также помещения различной площади по ставке три с половиной тысячи рублей за 1 кв. м в год, которая устанавливается межведомственной комиссией, отмечает АГН Москва.