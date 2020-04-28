Антикризисные меры Собянина затронут 5,8 тыс. малых и средних предпринимателей
Введенные Сергеем Собяниным меры имущественной поддержки охватят более 5,8 тысяч представителей малого и среднего бизнеса. У столичных компаний появилась возможность не платить за аренду городского имущества во время приостановки работы. Об этом заявили в комплексе экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.
Для того, чтобы не платить за аренду городских помещений и земельных участков, предпринимателям необходимо обратиться в департамент городского имущества с заявлением. К нему следует приложить пакет документов, которые подтверждают соблюдение указанной в договоре аренды цели предоставления земли и недвижимости.
В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что город не прекращает оказывать уже существующую имущественную поддержку малому и среднему бизнесу. На аренду нежилых помещений продолжают предоставлять льготные ставки: без проведения торгов субъекты МСП могут арендовать по ставке 4 тысячи 750 рублей за 1 кв. м в год нежилые помещения до 300 кв. м. А также помещения различной площади по ставке три с половиной тысячи рублей за 1 кв. м в год, которая устанавливается межведомственной комиссией, отмечает АГН Москва.
Ранее НСН писала, что Москва в первом квартале 2020 года заключила на 36% контрактов с малым бизнесом больше, чем за аналогичный период 2019 года. Так общий объем сделок составил порядка 83 млрд рублей.
Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков подчеркнул, что одним из проверенных инструментов, который способствует увеличению добросовестных представителей малого бизнеса на рынке Москвы, стал Портал поставщиков.
Этот ресурс в автоматическом режиме позволяет предпринимателям начинать работу с закупками без каких-либо дополнительных вложений, что особенно значимо для малого бизнеса.
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