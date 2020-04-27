В Мосгордуме отметили эффективность принятых Собяниным мер поддержки МСП

Московские меры поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП), принятые столичным мэром Сергеем Собяниным на фоне пандемии коронавируса, показали свою эффективность. Такое мнение высказал член комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Андрей Титов в интервью Агентству городских новостей «Москва».

По словам Титова, он опирается на мнения ряда московских бизнесменов, которые уже воспользовались поддержкой. Он отметил, что сегодня наиболее нуждаются в поддержке компании, попавшие в зону риска, в частности, кафе, рестораны, туристические агентства, спортивные и культурные заведения.

Титов назвал льготы для бизнеса, которые, по его мнению, наиболее существенны. Серди них субсидии на оплату процентной ставки по ранее выданным кредитам, отсрочка по налогу на имущество и земельного налога, снижение арендной ставки для арендодателей.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Мосгордума
ТЕГИ:Средний И Малый БизнесМосгордума
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры