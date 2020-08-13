90% предприятий Москвы вернулись в рабочий режим после поэтапного снятия ограничений. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные мониторинга бизнеса Москвы.

71% предприятий работает с определенными ограничениями, 19% работают, как раньше. Не возобновили деятельность только 2% бизнесов.

При этом более половины предприятий вынуждены были уволить часть сотрудников, еще 17% пошли на сокращение заработной платы, а 6% пришлось отправить сотрудников в отпуск за свой счет.