90% предприятий Москвы вернулись в рабочий режим

90% предприятий Москвы вернулись в рабочий режим после поэтапного снятия ограничений. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные мониторинга бизнеса Москвы.

71% предприятий работает с определенными ограничениями, 19% работают, как раньше. Не возобновили деятельность только 2% бизнесов.

При этом более половины предприятий вынуждены были уволить часть сотрудников, еще 17% пошли на сокращение заработной платы, а 6% пришлось отправить сотрудников в отпуск за свой счет.

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Как пишет RT, 56% предприятий заявили, что вернуться к прежнему уровню выручки им пока не удается, а еще у 22% этот показатель значительно снизился. а 12% заявили о росте спроса.

Ранее научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в интервью НСН обозначил меры поддержки, которые государство должно было предпринять.

«Россиянам должны были быть предоставлены коммунальные, налоговые, кредитные каникулы. А для поддержки спроса всем, у кого на счету меньше 30 тысяч, нужно в заявительном порядке предоставлять помощь в размере двух прожиточных минимумов. Также нужно было ограничить повышение цен монополиями. Но ничего из этого сделано не было» - подчеркнул Делягин.

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ФОТО: Предоставлено пресс-службой администрации Новосибирской области
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