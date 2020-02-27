Врач рассказал, как медицина ослабляет организм

«Если мы говорим про будущее, не про коронавирус, то мы должны понимать, что мы грубым образом вмешались в естественный отбор, что приводит к тому, что количество людей с геномом, который был бы выбракован естественным отбором, он увеличивается», - заявил он.

Он также подчеркнул, что отчасти такое негативное воздействие медицины на человечество связано с тем, что у человека есть все необходимое для лечения и ограничения вируса.

Ранее НСН писала, что официальные власти КНР сделали заявление о том, что источник эпидемии коронавируса мог появиться не в Китае.

