Врач рассказал, как медицина ослабляет организм

Медицина ослабляет человеческий организм, так как лечение от вирусов способствует сохранению особей с выбракованным геномом, заявил психотерапевт Андрей Курпатов. Об этом 27 февраля пишет kp.ru.

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«Если мы говорим про будущее, не про коронавирус, то мы должны понимать, что мы грубым образом вмешались в естественный отбор, что приводит к тому, что количество людей с геномом, который был бы выбракован естественным отбором, он увеличивается», - заявил он.

Он также подчеркнул, что отчасти такое негативное воздействие медицины на человечество связано с тем, что у человека есть все необходимое для лечения и ограничения вируса.

Ранее НСН писала, что официальные власти КНР сделали заявление о том, что источник эпидемии коронавируса мог появиться не в Китае.

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ФОТО: Владимир Вяткин/РИА Новости
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