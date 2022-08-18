Вильфанд: Запах гари в Москве останется надолго
В пятницу в столичном регионе станет немного прохладнее, что улучшит ситуацию со смогом и запахом гари от рязанских лесных пожаров, но остатки дыма все равно будут доходить до Москвы, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает «Интерфакс».
По его словам, сейчас столица находится на юго-западной периферии мощного антициклона, воздух в Москву и область поступают с востока и юго-востока, где находится Рязанская область с лесными пожарами.
«Такая синоптическая ситуация сохранится в Москве очень долго, так как циклон мощный и вслед за небольшой передышкой столичный регион с 22 августа вновь ждет повышение температуры воздуха до +30», - отметил специалист.
Синоптик также добавил, что повторения ситуации 2010 года точно не будет, когда вся Москва была в дыму и были превышены все предельно допустимые концентрации вредных веществ.
«Класс пожарной опасности сейчас высокий, но не чрезвычайный. Важно, что эти пожары в Рязанской области не торфяные, а лесные», - подчеркнул Вильфанд.
Ранее сообщалось, что гарь и дым еще двое суток будут заполнять Москву.
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