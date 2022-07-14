Вильфанд: в Москве и области начинается «Бархатный сезон»

«Бархатный сезон» начнется в столичном регионе с пятницы, 15 июля. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, речь идёт о погоде, при которой температура воды в реках и озерах региона равна температуре воздуха.

Специалист отметил, что к пятнице немного станет прохладнее, но вода в водоемах по-прежнему останется теплой.

«Температура в Москве-реке в черте города и южнее сейчас +22...+23°C., а в малопроточных водоемах, прудах, водохранилищах, озерах +23...+24°C», — пояснил Вильфанд.