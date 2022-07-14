Вильфанд: в Москве и области начинается «Бархатный сезон»
«Бархатный сезон» начнется в столичном регионе с пятницы, 15 июля. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, речь идёт о погоде, при которой температура воды в реках и озерах региона равна температуре воздуха.
Специалист отметил, что к пятнице немного станет прохладнее, но вода в водоемах по-прежнему останется теплой.
«Температура в Москве-реке в черте города и южнее сейчас +22...+23°C., а в малопроточных водоемах, прудах, водохранилищах, озерах +23...+24°C», — пояснил Вильфанд.
Температура воды может также незначительно снизиться, но это будет позже, добавил синоптик.
Ранее Вильфанд назвал причину сильных ливней в ряде регионов.
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