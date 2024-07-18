Трех нерп отпустили в Ладожское озеро после реабилитации

Трех нерп выпустили в Ладожское озеро после восстановления в Центре реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Так рассказали, что в озеро вернулись два самца и одна самка ладожской нерпы.

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В мае млекопитающие поступили в центр не бельками, а «подростками», но все равно без помощи человека они бы не выжили. В центре их вылечили и полностью стабилизировать состояние.

В подмосковном Пушкино женщину на АЗС укусила змея, которую она хотела отнести в лес. При укусе змеи первым делом нужно разрезать место укуса, но в любом случае нужно как можно скорее обратиться к врачу, заявил в эфире НСН серпентолог Владимир Черлин.


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ФОТО: скриншот с видео
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