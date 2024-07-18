Трех нерп отпустили в Ладожское озеро после реабилитации

Трех нерп выпустили в Ладожское озеро после восстановления в Центре реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Так рассказали, что в озеро вернулись два самца и одна самка ладожской нерпы.