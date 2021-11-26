«Тепло, но безрадостно»: Вильфанд посулил Москве «мрачноватые» выходные
Температура воздуха в Центральной части России начнется понижаться в первых числах декабря, отмечают в Гидрометцентре.
Центральную часть России в ближайшие выходные накроет тепло, но небо будет плотно закрыто облаками, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«В ближайшие выходные будет очень неоднородная погода по европейской территории России. Очень теплые воздушные массы перемещаются с юго-запада, с южных акваторий Атлантического океана, со Средиземного моря на территорию центральной России. Поэтому температурный фон сегодня на пять градусов, а в воскресенье даже на шесть градусов будет выше нормы, но зимой это тепло не радует. Температура будет около нулевой отметки: ночью небольшие отрицательные значения, днем +2…+4 градуса, в воскресенье до +5 градусов. Для этого времени года это очень теплая погода. Поскольку воздушные массы сформировались над Атлантикой, то они насыщены влагой, небо будет затянуто облаками. Осадки небольшие, существенных осадкой не ожидается, но они будут в разной фазе: и снег, и дождь. Такая погода, мрачноватая. Но теплая», - добавил ученый.
При этом настоящая зима в Москву придет не раньше календарного декабря, отметил синоптик.
«Прогноз на декабрь мы еще не считали. Осталось несколько дней, но погода изменчива. Расчеты, которые мы проводили вчера вечером, показывают, что в первой пятидневке декабря начнется понижение температуры, не очень сильное, но все-таки по сравнению с нынешней погодой температурный фон будет ниже и днем, и ночью. О погоде в новом году говорить еще очень рано. Не существует методологии, которая бы прогнозировала так далеко», - заключил Вильфанд.
В Центральном регионе ожидается потепление, но возможность образования гололеда сохраняется. Об этом ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
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