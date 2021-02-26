Вильфанд предупредил Москву о скользких выходных и -15 в марте
Погода в столичном регионе в ближайшие дни заставит горожан смотреть под ноги: солнца в выходные не ожидается, зато будет гололёд, заявил в эфире НСН научный руководитель Гидрометцентра.
В ближайшие дни москвичей ожидает «тревожная» погода, которая, несмотря на близость весны, никого не порадует, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Погода ожидается сложная и неприятная, связано это с сильной гололедицей. Вчера температура повысилась на 30 градусов, идет интенсивное таяние снега. В субботу днем температура будет около ноля градусов, в ночь на воскресенье будет небольшой минус. Кстати говоря, даже при нулевой отметке с учетом ветра влага на поверхности застывает. Поэтому в воскресенье ожидается сильная гололедица. Ночью на понедельник будет -5…-7, по области до -10. Это тревожная ситуация, даже в большей степени для пешеходов, чем для автомобилистов, так как проезжую часть всё-таки обрабатывают реагентами, а во дворах – нет. Требуется предельная внимательность», - отметил ученый.
Вильфанд добавил, что в Москве также ожидается небольшой дождик, который при ветре становится некомфортным.
«Вообще прогноз теплой погоды сейчас вряд ли вызывает теплый отклик в душе. Слякотно, скользко, хмурое небо – погода безрадостная. Лишь в первый день весны немного проглянет солнышко. 2-3 марта снова потеплеет, а уже с 4 марта будет понижение температуры. В целом, март прогнозируется неоднородным, с заметными потеплениями и похолоданиями до -10...-15 градусов. Если бы плотность снега не была бы такой большой, месяц был бы теплым. Однако в нынешних условиях говорить об этом не приходится. Снег отражает солнечную энергию, которая в марте уже довольно существенна, поэтому без снега могло быть теплее», - заключил собеседник НСН.
Ранее он предупредил москвичей о низком атмосферном давлении. По словам Вильфанда, давление значительно понизиться и покажет аномальные для данного региона значения. Ученый отметил, что минимальных значений показатели достигнут к субботе 27 февраля.
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