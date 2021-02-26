Вильфанд предупредил Москву о скользких выходных и -15 в марте

«Погода ожидается сложная и неприятная, связано это с сильной гололедицей. Вчера температура повысилась на 30 градусов, идет интенсивное таяние снега. В субботу днем температура будет около ноля градусов, в ночь на воскресенье будет небольшой минус. Кстати говоря, даже при нулевой отметке с учетом ветра влага на поверхности застывает. Поэтому в воскресенье ожидается сильная гололедица. Ночью на понедельник будет -5…-7, по области до -10. Это тревожная ситуация, даже в большей степени для пешеходов, чем для автомобилистов, так как проезжую часть всё-таки обрабатывают реагентами, а во дворах – нет. Требуется предельная внимательность», - отметил ученый.

Вильфанд добавил, что в Москве также ожидается небольшой дождик, который при ветре становится некомфортным.