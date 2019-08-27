«Аврора не спасет Huawei». Аналитик о новом контракте китайской компании

По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, контракт Huawei с российской операционной системой "Аврора" не решит всех проблем китайского производителя. Однако в беседе с НСН он отметил, что у компании есть все шансы пережить кризис.

«Созданием 360 тысяч копий операционный системы "Аврора" не решить всех проблем компании Huawei с Соединенными Штатами Америки. Особенно, учитывая, что на сегодняшний день операционная система "Аврора" особо никому не нужна. Сейчас прорабатывается момент относительно возможности использования данной операционной системы для чиновников, не более того. Все разговоры о том, что Huawei могла бы использовать подобную операционную систему для своей полноценной работы несостоятельны, не имеют под собой никакого основания. Что касается 360 тысяч копий, то нужно понимать, что это капля в море по той причине, что в год в России продается порядка 30 миллионов смартфонов и порядка четырех-пяти миллионов планшетов. То есть по большому счету это такая, скажем так, проба пера, либо возможность использования данной операционной системы в органах государственной власти для государственных целей. Если бы это была не компания Huawei, а какая-то другая компания более мелкая, то она бы уже закончила свое существование. У Huawei есть сильная поддержка китайского правительства, есть очень много наработок и поэтому, я думаю, что они выживут. А вот, как будут развиваться события, покажет время», - заключил собеседник НСН.

Ранее стало известно, что планшеты все менее популярны среди россиян. Как показывает статистика ритейлеров, продажи таких гаджетов с диагональю дисплея до 8 дюймов в первом полугодии 2019 года упали на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в эфире НСН рассказал, почему планшеты превращаются в нишевый продукт.

