Синоптики рассказали, в каких регионах России ожидаются смерчи

Риск образования смерчей существует на территории России от арктического побережья до Поволожья, заявила специалист центра «Фобос» Елена Волосюк в эфире телеканала «Россия 1».

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Наиболее сильными порывы ветра будут в Поморье, Карелии, на Кольском полуострове и севере-востоке центрального района, рассказала метеоролог. При этом появление смерчей в данных регионах она назвала маловероятным, но не исключила такую возможность.

Ранее старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев в беседе с НСН предсказал наступление эпохи смерчей.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СиноптикиРоссия
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