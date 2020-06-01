Новости за ночь: Синоптики рассказали о погоде в июне

Также Роман Вильфанд добавил, что в начале июня на Европейской территории России будет ощущаться «настоящая арктическая свежесть». Однако, по словам синоптика, похолодание будет недолгим.

Как ранее писала НСН, прохладная погода помогает медикам, борющимся с COVID-19, легче переносить многочасовое ношение средств индивидуальной защиты. Об этом, частности, заявила заведующая многопрофильным отделением ГКБ имени Демихова Елена Алгиян.

«Нам в этом плане повезло с погодой, более прохладной, чем обычно. В этой одежде жарче, чем в обычной рабочей. Сами СИЗ не так хорошо «дышат», но они созданы, чтобы защищать, а не чтобы комфортно дышалось», - завила собеседница НСН.





