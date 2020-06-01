Новости за ночь: Синоптики рассказали о погоде в июне

Синоптики рассказали, каким будет первый месяц лета. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на большей части территории России среднемесячная температура в июне будет около нормы. «Очагами тепла», по словам синоптика, станут Западная Сибирь и северная половина Красноярского края. Также жарким месяц будет на Чукотке. При этом на Европейской территории России в среднем температура будет соответствовать норме и даже окажется ниже неё. Небольшие отрицательные отклонения будут наблюдаться к западу от Москвы, в Смоленской, Брянской и Тверской областях.

Названы даты начала климатического лета в Москве

Также Роман Вильфанд добавил, что в начале июня на Европейской территории России будет ощущаться «настоящая арктическая свежесть». Однако, по словам синоптика, похолодание будет недолгим.

Как ранее писала НСН, прохладная погода помогает медикам, борющимся с COVID-19, легче переносить многочасовое ношение средств индивидуальной защиты. Об этом, частности, заявила заведующая многопрофильным отделением ГКБ имени Демихова Елена Алгиян.

«Нам в этом плане повезло с погодой, более прохладной, чем обычно. В этой одежде жарче, чем в обычной рабочей. Сами СИЗ не так хорошо «дышат», но они созданы, чтобы защищать, а не чтобы комфортно дышалось», - завила собеседница НСН.



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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
ТЕГИ:ЛетоПрогнозПогода
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