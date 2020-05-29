Названы даты начала климатического лета в Москве
Климатическое лето в Москве наступит на следующих выходных — 6 и 7 июня. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Синоптик рассказал, что в середине следующей недели, 4 июня, столбики термометров будут штурмовать 20-градусные высоты, а уже в выходные наступит настоящее лето — днем воздух будет прогреваться до 20-25 градусов тепла и выше.
Вместе с тем последний день мая обернется для Москвы ливнем, температура в столице упадет до 15 градусов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в первый день календарного лета на территории Европейской части России испортится погода. Из-за прихода арктического воздуха температура упадет до 8-9 градусов, средняя температура будет на отметке 12-15 градусов — такая погода будет сохраняться несколько дней.
Отметим, что в пятницу, 29 мая, в столичном регионе с раннего утра и по сей час идут дожди. Ожидается, что за 24 часа выпадет 40 миллиметров осадков - это 75 процентов месячной нормы.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
388 тыс.+8 572 / сут.
Умерли
4 374+232 / сут.
Выздоровели
159 тыс.+8 264 / сут.
- Торговые центры открывают в Москве с 1 июня
- В мэрии Москвы назвали сроки следующего этапа снятия ограничений
- Названы даты начала климатического лета в Москве
- Переболевший COVID-19 протоиерей Димитрий Смирнов выписался из больницы
- Названа дата появления приложение для электронного паспорта РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru