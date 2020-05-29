Названы даты начала климатического лета в Москве

Синоптик рассказал, что в середине следующей недели, 4 июня, столбики термометров будут штурмовать 20-градусные высоты, а уже в выходные наступит настоящее лето — днем воздух будет прогреваться до 20-25 градусов тепла и выше.



Вместе с тем последний день мая обернется для Москвы ливнем, температура в столице упадет до 15 градусов.



Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в первый день календарного лета на территории Европейской части России испортится погода. Из-за прихода арктического воздуха температура упадет до 8-9 градусов, средняя температура будет на отметке 12-15 градусов — такая погода будет сохраняться несколько дней.



Отметим, что в пятницу, 29 мая, в столичном регионе с раннего утра и по сей час идут дожди. Ожидается, что за 24 часа выпадет 40 миллиметров осадков - это 75 процентов месячной нормы.

