Синоптик: с 11 октября в Москве похолодает

В предстоящие выходные в Москве и Подмосковье ожидается теплая, солнечная погода. Об этом заявил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков, сообщает газета «Вечерняя Москва».

По его словам, воздух в эти дни прогреется до +11…15 градусов. Солнечно будет в субботу и в первую половину воскресенья, отметил синоптик.

«К вечеру воскресенья, где-то часам к 18-ти, скорее всего, подойдет атмосферный фронт, и до девяти вечера возможен дождь», — предупредил специалист.