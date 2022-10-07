Синоптик: с 11 октября в Москве похолодает

В предстоящие выходные в Москве и Подмосковье ожидается теплая, солнечная погода. Об этом заявил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков, сообщает газета «Вечерняя Москва».

По его словам, воздух в эти дни прогреется до +11…15 градусов. Солнечно будет в субботу и в первую половину воскресенья, отметил синоптик.

«К вечеру воскресенья, где-то часам к 18-ти, скорее всего, подойдет атмосферный фронт, и до девяти вечера возможен дождь», — предупредил специалист.

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На следующей неделе, как рассказал Цыганков, ожидается похолодание. В понедельник днем температура воздуха останется в пределах +11…14 градусов, а в ночь на вторник в отдельных районах столбики термометров могут опуститься до ноля градусов и даже уйти в небольшой минус, добавил метеоролог.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с НСН пообещал москвичам теплую погоду на следующей неделе.

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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