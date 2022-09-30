17 населенных пунктов в Иркутской области остались без света из-за сильного снегопада

Сильный снегопад в Иркутской области привел к обрывам линий электропередач, 17 населённых пунктов остались без света, передает ОТР.

Больше всего пострадал Тайшетский район. Ремонтные бригады перешли на усиленный режим, но начать работу смогут только когда улучшится погода.

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На проезжей части дорог из-за снежной каши начали образовываться пробки. По прогнозам синоптиков, предстоящей ночью в регионе ожидается сильный ветер до 20 метров в секунду.

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ФОТО: РИА Новости/Егор Еремов
ТЕГИ:СпасателиЭлектричествоСнегопадИркутская Область
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