17 населенных пунктов в Иркутской области остались без света из-за сильного снегопада
Сильный снегопад в Иркутской области привел к обрывам линий электропередач, 17 населённых пунктов остались без света, передает ОТР.
Больше всего пострадал Тайшетский район. Ремонтные бригады перешли на усиленный режим, но начать работу смогут только когда улучшится погода.
На проезжей части дорог из-за снежной каши начали образовываться пробки. По прогнозам синоптиков, предстоящей ночью в регионе ожидается сильный ветер до 20 метров в секунду.
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