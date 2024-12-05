Россиян призвали не дарить змей на Новый год

Россиянам посоветовали отказаться от идеи подарить змею на Новый год. Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы в своем Telegram-канале сообщил, что в преддверии праздника вырос спрос на этих питомцев, которые являются символом будущего года. Из доступных вариантов покупатели чаще всего выбирают маисовых полозов и калифорнийских молочных змей.

Герпетолог объяснил, что укус неядовитой змеи может вызвать анафилактический шок

Специалисты подчеркнули, что дарить змей без предупреждения — плохая идея. Содержание этих животных потребует значительных вложений, поэтому не каждый обрадуется такому сюрпризу на Новый год.

Если человек все же стал владельцем змеи, ему следует тщательно проверять, плотно ли закрыт террариум, и не выпускать питомцев на самовыгул.

Спасатели ранее извлекли из автомобиля каршеринга в Москве экзотическую змею, сбежавшую от хозяев. Пресмыкающееся оказалось маисовым полозом — неядовитой змеей родом из Северной Америки.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Дебабов
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