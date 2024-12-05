Россиян призвали не дарить змей на Новый год

Специалисты подчеркнули, что дарить змей без предупреждения — плохая идея. Содержание этих животных потребует значительных вложений, поэтому не каждый обрадуется такому сюрпризу на Новый год.

Если человек все же стал владельцем змеи, ему следует тщательно проверять, плотно ли закрыт террариум, и не выпускать питомцев на самовыгул.

Спасатели ранее извлекли из автомобиля каршеринга в Москве экзотическую змею, сбежавшую от хозяев. Пресмыкающееся оказалось маисовым полозом — неядовитой змеей родом из Северной Америки.

