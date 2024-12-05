Россиян призвали не дарить змей на Новый год
Россиянам посоветовали отказаться от идеи подарить змею на Новый год. Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы в своем Telegram-канале сообщил, что в преддверии праздника вырос спрос на этих питомцев, которые являются символом будущего года. Из доступных вариантов покупатели чаще всего выбирают маисовых полозов и калифорнийских молочных змей.
Специалисты подчеркнули, что дарить змей без предупреждения — плохая идея. Содержание этих животных потребует значительных вложений, поэтому не каждый обрадуется такому сюрпризу на Новый год.
Если человек все же стал владельцем змеи, ему следует тщательно проверять, плотно ли закрыт террариум, и не выпускать питомцев на самовыгул.
Спасатели ранее извлекли из автомобиля каршеринга в Москве экзотическую змею, сбежавшую от хозяев. Пресмыкающееся оказалось маисовым полозом — неядовитой змеей родом из Северной Америки.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Эксперт оценил влияние строительства новых станций метро на уровень жизни в Москве
- Друг Дроздова рассказал, что телеведущий готовит лекции о космосе
- SpaceX вывела на орбиту спутники Starlink для прямого подключения к телефонам
- Путин призвал честно сообщать о лимитах по семейной ипотеке
- Россия объявила о закрытии генконсульства Польши в Петербурге
- ВСУ потеряли на Курском направлении более 38 235 военнослужащих
- Посол Мальты объяснил аннулирование визы Захаровой
- Путин предложил составить специальный справочник по нацпроектам
- Минобороны Сирии заявило о прорыве боевиков в город Хама
- СМИ: Лесхозам запретили пилить елки к Новому году в Саратовской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru